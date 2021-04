Dogecoin wciąż rośnie. Elon Musk mógł pomóc kryptowalucie

Dogecoin, nowa kryptowaluta z "piesełem" znanym z memów podbija rynek i mocno zyskuje na wartości, chociaż bardzo daleko jej do "liderów", takich jak bitcoin. W ciągu ostatniego tygodnia kurs jednak poszybował o 315 proc., co daje nam 0,70 groszy za jednostkę. To oczywiście wciąż grosze, ale żadne kryptowaluty nie zyskiwały na wartości tak szybko.