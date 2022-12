Elon Musk mówi o wojnie. Zapowiada, że ją wygra

Twitter od momentu przejęcia go przez Elona Muska w październiku budzi spore zainteresowanie. Generuje je nie tylko nowy właściciel, ale też jego pomysły odnośnie działania i przyszłości popularnej platformy społecznościowej. Zwłaszcza że CEO Tesli i SpaceX zdążył już zwolnić sporą część menadżerów i innych pracowników platformy i wprowadzić kilka "wątpliwych" ulepszeń. Niektórzy nawet zaczęli wróżyć szybki upadek Twittera pod nowymi rządami.

Musk nie wydaje się zbytnio przejmować słowami krytyki, na które reaguje w charakterystyczny dla siebie sposób - zazwyczaj zamieszczając komentarze do nich na Twitterze. Wiele związanych z nimi wątków zostały poruszonych w trakcie podcastów "Twitter Space" oraz "Twitter Files". Właśnie podczas tego drugiego Elon Musk został zapytany o boty, które stanowią poważne wyzwanie dla Twittera i podobnych platform społecznościowych.

Miliarder zapowiedział: "pokonamy boty" i "ujawnimy tych, którzy chcą manipulować ludźmi". Podkreślił też: "to wojna i my ją wygramy". Według Elona Muska boty działały na Twitterze "w porozumieniu", ale już niedługo nie będzie to możliwe. Opracowane zostanie specjalne oprogramowanie, które pozwoli w prosty i szybki sposób kontrolować wpływ botów na pojawiające się treści i tworzone konta.