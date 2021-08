Elon Musk mieszka w kontenerze? Dom kosztuje mniej niż tesla

Kontener mieszkalny został wyprodukowany i zbudowany przez startup z Las Vegas – Boxabl. Jest to firma oferująca obniżenie koszty budowy komfortowych domów nawet o 50 proc. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu dużych, gotowych komponentów np. bloków o wysokości 2,9 metra, nadających się do łączenia ze sobą na różne sposoby. Są one pokryte tlenkiem magnezu, dzięki czemu domy są ognioodporne, wodoodporne i odporne na pleśń.