Apple mogło przejąć Teslę. Elon Musk kpi z opisu sprawy

Elon Musk chciał sprzedać Teslę za 10 proc. obecnej wartości. Chciał zaaranżować spotkanie z szefem Apple, Timem Cookiem, by omówić sprawę. Według książki Tima Higginsa Power Play: Tesla, Elon Musk, and the Bet of the Century panowie odbyli rozmowę telefoniczną. W jej trakcie Musk przedstawił swoje oczekiwania finansowe, ale nie tylko. Zażyczył sobie, by po fuzji został prezesem.