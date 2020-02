Elon Musk ma powody do świętowania. W ciągu godziny zarobił gigantyczną kwotę

Elon Musk znów może pochwalić się spektakularnym sukcesem. Po opublikowaniu wyników finansowych Tesli za czwarty kwartał, ceny akcji firmy znacznie wzrosły. To świetna informacja dla jej założyciela, który w ciągu godziny wzbogacił się o 2,3 miliardy dolarów.

Elon Musk bez wątpienia jest jedną z najbardziej barwnych postaci światowego biznesu. Budzący wiele emocji charyzmatyczny miliarder ma zarówno spore grono fanów, jak i przeciwników. Ci drudzy, choć mają do niego całą listę zarzutów w związku z działalnością takich firm jak Tesla czy SpaceX, nie mogą odebrać mu jednego - kontrowersyjny filantrop ma głowę do interesów. Musk po raz kolejny ma powody do świętowania.