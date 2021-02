Elon Musk ma pomysł na Neuralink. Chce, żeby "Cyberpunk stał się prawdą"

Post opublikowany przez Elona Muska na Twitterze miał zachęcić potencjalnych kandydatów do "rozważenia pracy w Neuralink". CEO SpaceX i Tesli przedstawił w nim swoją ogólną wizję ewentualnego wprowadzenia nowej technologii do życia codziennego.

Neuralink to technologia przyszłości

Na wczesnym etapie Neuralink pomoże ludziom cierpiącym na kilka typowych urazów oraz osobom z niepełnosprawnością. Można tutaj wymienić m.in.: utratę pamięci, utratę wzroku, uzależnienia, lęk, depresję czy uszkodzenia mózgu. Będzie to możliwe za sprawą komputera wielkości monety, wszczepionego do naszych czaszek około 4 mm od mózgu.

Niewielki implant od Elona Muska

Jednym z bezpośrednich wyzwań, przed którymi stanął Neuralink, był rozmiar implantu. Wcześniejsza wersja urządzenia składała się z kilku części, w tym z elementu znajdującego się za uchem. Nowe urządzenie to sonda z ponad 3000 elektrodami przymocowanymi do elastycznych nici, które są cieńsze niż ludzki włos. Każda elektroda może monitorować 1000 neuronów w mózgu jednocześnie - oprócz odczytu lub zapisu danych w 1024 kanałach. To oznacza, że ​​może odczytywać aktywność neuronów, jednocześnie stymulując mózg.