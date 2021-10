Elon Musk chce wydać swoje miliardy na kolonizację Marsa, nie na podatki

Elon Musk na Twitterze napisał: "Moim planem jest wykorzystanie pieniędzy, aby przenieść ludzkość na Marsa i zachować światło świadomości". Przypomniał też, że "dług publiczny USA wynosi ok. 28 900 mld USD lub ok. 229 tys. USD na podatnika. Nawet opodatkowanie wszystkich: "miliarderów" w 100 procentach spowodowałoby tylko niewielki spadek w tej liczbie, więc oczywiście reszta musi pochodzić od ogółu społeczeństwa. To podstawowa matematyka".