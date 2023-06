Elektromobilność to nic wielkiego. Te robale jeżdżą na prąd od pokoleń

W naturze robaki gatunku Caenorhabditis elegans potrafią przemierzać duże odległości podróżując na pokładzie owadów zapylających. To może zastanawiać, ponieważ ich ulubione pszczoły i trzmiele są ruchliwe. Robakom powinno być trudno wchodzić z nimi w bezpośredni kontakt. Okazuje się, że mikroskopijne żyjątka po prostu umieją wykorzystywać elektryczność .

Pokazał on, że nie wpinają się one po ściankach naczynia, tylko bez wysiłku skaczą z "podłogi" na "sufit". Umieszczone na szklanej elektrodzie udowodniły naukowcom jak są sprytne. Przeskakiwały na drugą elektrodę dopiero po przyłożeniu ładunku elektrycznego, a większe natężenie pola elektrycznego sprawiało, że wykonywały skoki coraz szybciej.

To pozwoliło postawić śmiałą hipotezę wyjaśniającą w jaki sposób Caenorhabditis elegans "łapią stopa" w naturze. Ulubione przez nie owady zapylające gromadzą pyłek kwiatowy, wytwarzając pole elektryczne. Caenorhabditis elegans mogą więc "ładować się na nie" właśnie tym wejściem.

Testującący tę teorię naukowcy zaopatrzyli laboratoryjnego trzmiela w pyłek kwiatowy. W ten sposób zaczął on wytwarzać naturalny ładunek elektryczny, którym robaki Caenorhabditis elegans były zainteresowane. Zbliżając się do owada przymierzały się do skoku "stając na ogonach", a następnie wskakiwały na pokrytego pyłkiem owada.