E-recepta obowiązkowa w aptekach. Podsumowujemy, co należy wiedzieć

E-recepta wchodzi w użycie już dzisiaj, 8 stycznia 2020 roku. Lekarz ma obowiązek wystawienia e-recepty, zamiast tradycyjnej i tylko taka będzie realizowana w aptekach. Podsumowujemy najważniejsze informacje, które powinien wiedzieć pacjent.

E-recepta - co to jest?

Najprościej mówiąc e-recepta to recepta wystawiana elektronicznie przez lekarza. Otrzymujemy ją drogą mailową lub na SMS, co ma przynieść korzyści zarówno lekarzom jak i pacjentom.

Poza łatwym dostępem do e-recepty np. z naszego telefonu dodatkowo może być ona realizowana w kilku aptekach bez konieczności odpisywania recepty. Dodatkowo lekarz będzie miał w systemie podgląd do leków, które wcześniej zostały wystawione oraz do całej historii leczenia pacjenta.

E-recepta - jak jest wystawiana?

Co więcej e-recepta zostaje zapisana na naszym Internetowym Koncie Pacjenta, dlatego nawet jeśli zgubimy dokument lub np. skasujemy maila, to zawsze możemy pobrać e-receptę ponownie z IKP.

E-recepta - jak ją zrealizować?

Po wystawieniu e-recepty, dokument przychodzi do nas na SMS lub w adres e-mail. Udając się do apteki musimy pokazać farmaceucie plik PDF z kodem kreskowym, który trafił do naszej skrzynki elektronicznej lub podać kod SMS wraz z numerem PESEL osoby, dla której została wystawiona e-recepta. Jeżeli lekarz wydrukuje nam e-receptę, to możemy ją przekazać farmaceucie podobnie, jak receptę tradycyjną.