Dziwny sygnał radiowy z kosmosu. Odbieramy go co 22 minuty

Emituje wybuchy energii, które trwają do pięciu minut, czyli pięć razy dłużej niż ma to miejsce w przypadku pierwszego obiektu. W celu potwierdzenia odkrycia wykorzystano inne teleskopy poza MWA, takie jak trzy radioteleskopy CSIRO w Australii, radioteleskop MeerKAT w RPA, 10-metrowy teleskop Grantecan i kosmiczny teleskop XMM-Newton.

Po sprawdzeniu archiwów okazało się, że obiekt ten został odnotowany w 1988 r. prze amerykański teleskop Very Large Array. Odnotowano go także w obserwacjach realizowanych przez Giant Metrewave Radio Telescope. Obiekt pozostawał zatem nieodnotowany przez 33 lata, ponieważ naukowcy nie spodziewali się znaleźć niczego podobnego.

- Zakładając, że jest to magnetar, nie powinno być możliwe, aby ten obiekt wytwarzał fale radiowe, ale je widzimy. Co 22 minuty emituje pięciominutowy impuls energii o długości fali radiowej i robi to od co najmniej 33 lat - dodaje.