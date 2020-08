Dziwny pierścień światła. Niezwykłe odkrycie astronomów

Na niebie widać ją jako niezwykły pierścień światła. Jednak jest to najodleglejsza jak dotąd zaobserwowana galaktyka, która posiada cechy podobne do Drogi Mlecznej. Niezwykłego odkrycia dokonali naukowcy z ESO.

Astronomowie z Europejskiego Obserwatorium Południowego (ESO) zaobserwowali galaktykę odległą od nas o 12 mld lat świetlnych, która wygląda niezwykle podobnie do Drogi Mlecznej. Odkrycia udało się dokonać dzięki radioteleskopom ALMA.

To do tej pory najdalszy obiekt tego typu, który udało się zarejestrować. Co więcej, galaktyka oznaczona jako SPT0418-47, jest bardzo stara - powstała, gdy Wszechświat miał ok. 1,4 mld lat po Wielkim Wybuchu.

Chociaż te liczby robią wrażenie, to warto pamiętać, że kosmiczna skala jest zupełnie inna niż ta, do której przywykliśmy. Jednak wiek i odległość to tylko część niespodzianek, jakie SPT0418-47 miała dla badaczy. Galaktyka ma na niebie bardzo nietypowy obraz - wygląda jak niemal idealny pierścień światła.

Dzieje się tak, ponieważ inna, większa galaktyka zaburza bieg promieni, przez co obraz SPT0418-47 jest zaburzony i zakrzywiony. Dla naukowców to bardzo korzystny zbieg okoliczności, ponieważ w innym wypadku obiekt byłby za mały, by dostrzec do z odległości ponad 12 mld lat świetlnych.

Prawdziwy kształt galaktyki

Dane zebrane przez ALMA umożliwiły astronomom rekonstrukcję tajemniczej galaktyki, dzięki czemu wiedzą jak naprawdę wygląda obiekt. Następnie zastosowano modelowanie komputerowe, dzięki czemu udało się stworzyć wizualizację galaktyki. Naukowców zaskoczył fakt, że jej kształt jest bardzo regularny, co stoi w sprzeczności z wcześniejszymi teoriami dotyczącymi galaktyk powstałych, gdy Wszechświat był młody.

ESO Obraz galaktyki SPT0418-47

Co łączy SPT0418-47 i Drogę Mleczną? Na pierwszy rzut oka trudno to zauważyć, ale obie charakteryzują się rotującymi dyskami i zgrubieniami galaktycznymi. Zespół ESO podkreśla, że to pierwszy raz, kiedy możemy zaobserwować takie cechy u galaktyki z początków Wszechświata. Z tego względu naukowcy nazywają ją "najdalszą galaktyką podobną do Drogi Mlecznej".

Na razie jednak wciąż wiele pytań dotyczących SPT0418-47 pozostaje bez odpowiedzi. Nie wiadomo np. jak to możliwe, że we wczesnym Wszechświecie powstała tak uporządkowana galaktyka. Dokładny opis badania został opublikowany w czasopiśmie "Nature".