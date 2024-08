Dziwne ruchy Rosjan. Ewakuują swoje bombowce

Aeroprakt A-22 Foxbat to zaprojektowany na Ukrainie przez Jurija Jakowlewa lekki samolot posiadający charakterystyczny design i trójkołowy podwozie. Maszyna została oblatana w 1996 r., a jej produkcja ruszyła w 2000 r. Oryginalnie jest to samolot przeznaczony dla dwuosobowej załogi. Ma masę własną 270 kg i masę startową 450 kg. Jego długość przekracza 6 metrów, wysokość to blisko 2,5 m, a rozpiętość skrzydeł ok. 9,5 m.