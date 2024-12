Dzisiejszy senior chętniej korzysta z technologii. Są dane z Polski

Polska firma Vasco Electronics, która istnieje na rynku od ponad 15 lat i specjalizuje się w produkcji bezprzewodowych tłumaczy elektronicznych opartych na AI, zleciła Opinii24 przebadanie potrzeb seniorów, którzy stanowią jedną z najliczniejszych grup korzystających z ich produktów. Wyniki badań zostały przedstawione podczas debaty z udziałem ekspertów z różnych dziedzin, którzy dyskutowali o wyzwaniach i szansach związanych z podróżowaniem seniorów w dzisiejszym świecie. Okazało się, że ponad połowa badanych (53 proc.) korzysta z technologii do tłumaczenia, rezerwacji i nawigacji.

Seniorzy chętnie korzystają z Google Maps i Facebooka

Opinia24 zbierała wywiady grupowe, jakościowe, a także telefoniczne CATI. W badaniu wzięli udział seniorzy powyżej 60 roku życia, którzy podzielili się swoimi doświadczeniami i historiami nad temat podróży. Wśród nich popularne są aplikacje do planowania tras (43 proc.) i rezerwacji noclegów (39 proc.), korzystają też chętnie z mediów społecznościowych i forów podróżniczych, ale i z aplikacji do zarządzania ubezpieczeniem podróżnym (28 proc.).

Badanie Opinii24 „Seniorzy i nowe technologie w podróży” © Licencjodawca | Vasco Electronics

- Samo słowo senior nie oddaje charakterystyki grupy - mówi dr Dorota Kalka, psycholog i kierownik Zakładu Psychologii Wspomagania Rozwoju na Uniwersytecue SWPS. Jak dodaje, dla osób po 60 roku życia korzystanie z technologii może być ogromnym wyzwaniem, ale jednocześnie narzędziem, które zwiększa ich niezależność. - Nawet proste aplikacje, jak mapy czy tłumacze, mogą być przełomowe w ich codziennym funkcjonowaniu - dodaje psycholog.

Co jeszcze wynika z danych? Seniorzy podróżują głównie z powodu ciekawości świata, chęci spędzenia czasu z rodziną i odpoczynku, ale wśród głównych barier wskazano na wysokie koszty, długi czas podróży i barierę językową.

Badanie Opinii24 "Seniorzy i nowe technologie w podróży" © Licencjodawca | Vasco Electronics

- Bariera językowa w połączeniu z brakiem odpowiednich narzędzi technologicznych uniemożliwia seniorom korzystanie z uroków podróżowania, a często jest nawet przyczyną całkowitej rezygnacji z zagranicznych wyjazdów, wywołuje bowiem poczucie zagrożenia i znacząco obniża poziom bezpieczeństwa, zwłaszcza w sytuacjach losowych lub awaryjnych. Dlatego edukacja i wsparcie w obsłudze nowych technologii może być kluczem do przełamywania tych ograniczeń - wyjaśnia Krystyna Lewkowicz, prezeska Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH.

Seniorzy boją się cyberprzestępczości

Podczas dyskusji pojawiły się też głosy o zwiększonej potrzebie bezpieczeństwa i lękach przed cyberprzestępczością. Jak wynika z badań, obawa związana z bezpieczeństwem jest przeszkodą dla 27 proc. badanych, kwestie zdrowotne są decydujące u 26 proc. respondentów, natomiast 11 proc. rezygnuje ze względu na trudności z organizacją podróży. Mówiła o tym prezeska Stowarzyszenia Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH, wskazując, że bezpieczeństwo jest dla nich bardzo ważne. Przyznała też, że żadna grupa nie ma takich zaległości w podróżowaniu jak seniorzy, wyjaśniając, że wcześniej ustrój polityczny narzucał różne ograniczenia.

- Seniorzy boją się cyberprzestępczości. Według nich wgranie jakiejkolwiek aplikacji może spowodować szkody finansowe. Mowa tu o oszustwach bankowych, czyszczeniu kont czy zaciąganiem kredytów na na osoby starsze - wylicza Lewkowicz.

Debata Vasco Electronics „Seniorzy i nowe technologie w podróży” © Licencjodawca | Vasco Electronics

Zauważyła również, że wciąż jest spora grupa, która ma spore problemy ze zdrowiem i nie ma środków i chęci, by iść z duchem czasu. - Wiek, dysfunkcje, uziemienie w domu - to wszystko są okoliczności, które powodują, że osoby starsze nie nauczą się nowych technologii i nie ma co ich zmuszać do nauki informatyki. Mało tego, mają zupełnie inne zapotrzebowanie, na protezy, na opiekę, na pampersy, na różne środki, a nie na smartfony za 5 tys. zł - przyznała prezeska Uniwersytetu Trzeciego Wieku SGH.

W dyskusji na temat seniorów i technologii używanych w podróży wzięli udział eksperci z różnych dziedzin: psycholog, przewodniczka z biura podróży, prezeska Towarzystwa Uniwersytetu III wieku SGH, założycielka dancingu międzypokoleniowego i przedstawiciel firmy Vasco. Rozmawiano także o wpływie podróży na rozwój osobisty seniorów.

Wsparcie w podróżach

Eksperci przypominali, że podróże są aktywnością, która wpływa na rozwój osobisty, inspiruje i obniża stres. Wskazywano na rodzaje pomocy w pokonaniu barier, czyli organizacji wycieczek dla seniorów przez biura podróży czy kursów informatycznych, które zapewniają Uniwersytety Trzeciego Wieku.

Z raportu wynika także, że seniorzy wskazują, iż technologie wspierają ich w utrzymaniu kontaktu z bliskimi podczas podróży, co daje im większe poczucie bezpieczeństwa. Technologie mogą być barierą, ale także pomocą dla seniorów - kluczowe jest tutaj wsparcie rodziny i znajomych, którzy mogą im pomóc.

Spotkanie zakończyło się dyskusją na temat technologii, które wspierają seniorów w podróżach. - Robimy wszystko, żeby nieznajomość języka naszego rozmówcy nie stanowiła problemu do podjęcia interakcji. Podróże to przede wszystkim właśnie interakcja z drugim człowiekiem. Kluczem do sukcesu jest nie tylko dostarczanie rozwiązań, które eliminują bariery językowe, ale także budowanie w seniorach przekonania, że technologia może działać na ich korzyść. Warto pamiętać, że dla wielu osób w tym wieku kontakt z nowymi technologiami wciąż bywa stresujący - mówi Kamil Cupiał, szef produktu w Vasco Electronics.

Eksperci przypomnieli też, że poza policją, instytucją, do której można zgłaszać próby takich cyberprzestępstw jest nie tylko CERT Polska, ale też państwowy instytut badawczy NASK i ich specjalna platforma Dyżurnet.pl. Dzięki zgłoszeniom internautów do CERT zablokowano już ponad 21,5 tys. stron, które służyły do dokonywania oszustw i przestępstw za pośrednictwem sieci.

