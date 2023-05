"Dzieli nas 15 tys. km". Kijów z apelem do kraju spoza NATO

Zakończony słowami "razem możemy i osiągniemy zwycięstwo" apel Reznikowa na Twitterze jest skierowany do Australii, którą od Ukrainy dzieli 15 tys. km – o czym wspomina minister na nagraniu. Szef resortu obrony przypomina, jak duże wsparcie do tej pory trafiło do Kijowa i prosi o przekazanie kolejnych pojazdów. Jednocześnie wzywa Sydney do przyłączenia się do międzynarodowej koalicji mającej na celu wzmocnienie sił pancernych Ukrainy.