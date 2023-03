Przetrwa "każdy scenariusz końca świata". VLOS tworzy nowy pojazd dla Ukraińców

Ukraińcy z zespołu VLOS pracują nad nowym pojazdem bojowym, który wesprze działania piechoty, logistykę oraz przeprowadzanie ataków rakietowych, jak donosi Defence Express. Serwis podkreśla, że jest to maszyna, która "przetrwa każdy scenariusz końca świata, jako można sobie wyobrazić". Wyjaśniamy, co to za pojazd.