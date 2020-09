200 kości mamutów znaleziono pod terenem budowanego lotniska w Meksyku

Pułapki, znajdujące się na obszarze przeznaczonym do wykorzystania jako wysypisko śmieci w mieście Tultepec, zawierały kości co najmniej 14 mamutów kolumbijskich.

Plac budowy międzynarodowego lotniska Felipe Angeles leży zaledwie ok. 19 km od tych pułapek. To tam ekipy wydobywcze odkryły w maju, że wyschnięte dno jeziora Xaltocan chowało co najmniej 60 szkieletów. Teraz liczba kości odzyskanych na placu budowy wzrosła do co najmniej 200, przy czym jeszcze większa ilość nadal czeka na wydobycie.