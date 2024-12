We wtorek napotkano na Bałtyku dwa rosyjskie bombowce Tu-22, które były eskortowane przez myśliwce Su-27. To zdarzenie przyciągnęło uwagę szwedzkich sił zbrojnych, które postanowiły działać. W odpowiedzi na zaistniałą sytuację szwedzkie siły powietrzne wysłały do akcji dwa myśliwce Jas Gripen. Zdjęcia z tej operacji zostały opublikowane na stronie forsvarsmakten.se, co potwierdza zainteresowanie Sztokholmu tym incydentem.