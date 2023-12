Dwa nowe obserwatoria astronomiczne w Polsce. Mamy czym się szczycić

Wicedyrektor Planetarium Śląskiego w Chorzowie, Damian Jabłeka, wyjaśnił działanie teleskopu, mówiąc: "Teleskop działa na zasadzie widzialnej, czyli to są nanometry - 550 nanometrów to są długości fal, jakie odbieramy. W radioskopie odbieramy 21 cm, czyli coś, czego nie da się zobaczyć. To jest też promieniowanie elektromagnetyczne, ale o takiej długości, która umyka naszym wszystkim zmysłom. Dopiero takie radioteleskopy potrafią je mierzyć".