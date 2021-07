Drukarki 3D wykorzystane do budowy szkół. Działają ekspresowo

Wielu kojarzy, że drukarki 3D mogą być wykorzystywane do produkowania drobnych elementów, choćby wykorzystywanych w gospodarstwie domowym. Co jakiś czas docierają do nas informacje o tym, że da się przy ich pomocy wyprodukować produkty wykorzystywane w medycynie. A co jeśli zwiększymy skalę i zaczniemy przy ich pomocy produkować klasy szkolne?