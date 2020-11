USA wyposażą drony uderzeniowe w sztuczną inteligencję.

Kontrakt wart 93 miliony dolarów obejmuje proces badań i rozwoju, zbudowanie platformy testowej oraz ewaluację nowego, "inteligentnego" sensora do wykorzystania w bezzałogowych statkach powietrznych.

Firma, która otrzymała kontrakt od Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych to General Atomics, która specjalizuje się w produkcji bezzałogowców i systemów do nich. Ich najbardziej znane produkty to dorny bojowe MQ-9 Reaper i MQ-1 Predator. Zasłynęły dzięki skutecznym misjom bojowym podczas wojen na Bliskim Wschodzie.