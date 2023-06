Dron w niepożądany sposób zinterpretował polecone mu zadanie. Zamiast zidentyfikować wrogie obiekty, a następnie unieszkodliwić je – bezzałogowiec sterowany przez AI uznał, że nadrzędnym celem jest zniszczenie każdego , kto może przeszkodzić w dotarciu do wrogich systemów powietrznych. Właśnie dlatego pierwszym "śmiertelnym" celem symulacji okazał się pilot maszyny, który w "oczach" drona mógł przyczynić się do przerwania misji. Incydent skomentował pułkownik Tucker Hamilton, szef testów i operacji AI Sił Powietrznych USA.

"System identyfikował cel, za którego zniszczenie otrzymywał punkty. Człowiek mówił mu jednak, żeby nie przystępował do ataku. System postanowił więc zabić człowieka, który powstrzymywał go przed osiągnięciem celu" – wyjaśniał Hamilton.

Amerykańska armia podjęła natychmiastowe działania, aby zmienić zachowanie drona opartego o AI. Przeprogramowano urządzenie w ten sposób, aby pilot nie był traktowany jako przeszkoda w zadanej misji. To jednak nadal nie było najbardziej optymalne rozwiązanie, bowiem " AI zaczęła niszczyć wieże, których piloci używają do wydawania rozkazów, tak, aby nie mogli powstrzymać jej przed osiągnięciem głównego celu " – dodał pułkownik.

Problemy, które pojawiły się podczas symulacji udowodniły, że "nie można rozmawiać o autonomicznej AI i uczeniu maszynowym, jeżeli nie uwzględni się etyki" – zauważył Hamilton. Choć najnowsza technologia rozumie wydawane jej rozkazy, nadal nie zachowuje etyki. Komputery nie są w stanie ze 100-proc. pewnością ocenić, czy wykonywane przez nie zadanie jest zgodne z ogólnymi normami przyjętymi przez ludzi. Właśnie dlatego sztuczna inteligencja próbuje za wszelką cenę robić to, co zostanie jej polecone – nie zwracając przy tym uwagi na to, jakim kosztem cel zostanie wykonany.