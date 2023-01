Dostali to od Słowaków. System Bożena ratuje życie Ukraińcom

Bożena-5 służy do neutralizowania min przeciwpiechotnych i przeciwpancernych. Maszyna jest wyposażona w obrotowy element do rozminowywania łańcuchowo-cepowego. W skład systemu wchodzi główny korpus, urządzenie do wyciskania, kabina operatora i przyczepa z platformą transportową. Maszyna może być wykorzystywana nie tylko do rozminowywania terenów, ale także do usuwania zarośli i niskiej roślinności oraz do transportu i przeładunku materiałów niebezpiecznych.