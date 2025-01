Dostali stare czołgi z Niemiec. Opinia Ukraińców jest jednoznaczna

Spośród czołgów NATO przekazanych Ukrainie niemieckie Leopardy są jednymi z najliczniejszych. Tylko niewielka część z nich to jednak zaawansowane Leopardy 2A6, które są najnowszymi czołgami NATO na froncie. Znacznie częściej do starć z Rosjanami przystępują Leopardy 2A4. To czołgi, które produkowano na przełomie lat 80. i 90. XX wieku. Określa się je jako "szczytowy etap rozwoju czołgu z okresu zimnej wojny".