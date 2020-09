Dostałeś takiego SMSa? Za nic nie dzwoń pod podany numer!

Oszustwa przez SMS to niestety nic nowego. Z czasem coraz lepiej reagujemy na próby wyłudzenia pieniędzy lub danych. To jednak zmusza oszustów i przestępców do wymyślania nowych metod. Jedną z nowych jest podszywanie się przez nich pod Sanepid i sprowokowanie (rzekomym pozytywnym wynikiem badania na koronawirusa) zadzwonienie pod wskazany numer telefonu.