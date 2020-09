mBank ostrzega klientów. Tak przestępcy mogą zdobyć dostęp do twoich pieniędzy

mBank zwraca uwagę na rosnący problem szkodliwych aplikacji, które można znaleźć nawet w autoryzowanych sklepach z aplikacjami na smartfony. Mogą one podszywać się pod znane programy, np. aplikacje bankowości mobilnej lub obiecywać nowe funkcje. Niestety jest to metoda, po którą często sięgają oszuści, by pozyskać m.in. poufne dane dotyczące logowania do bankowości internetowej.