Donald Trump chce zniesienia ochrony prawnej Facebooka i Twittera

Sekcja 230 ustawy o internecie z 1996 (Communication Decency Act) mówi, że platformy internetowe nie mogą być pociągnięte do odpowiedzialności za treści, które są na nich publikowane przez użytkowników.

Dzięki temu takie serwisy jak Facebook i Twitter nie muszą martwić się tym, co piszą lub jakie filmy i zdjęcia zamieszczają ich użytkownicy. Portale w pewnym stopniu moderują treści dodawane przez użytkowników, ale dotyczy to głównie takich tematów jak pornografia, terroryzm, mowa nienawiści, przemoc, itp. Działania te są uwarunkowane jednak wewnętrznymi regulaminami stron, a nie przepisami prawnymi. Np. Twitter nie blokuje pornografii w odróżnieniu od Facebooka.

Donald Trump jest niezwykle wrażliwy na jego obraz w mediach społecznościowych. Nie podoba mu się, że użytkownicy mogą pisać na jego temat dowolne rzeczy, a on nie ma narzędzi, aby z nimi walczyć. Usunięcie sekcji 230 umożliwiłoby mu pociągnięcie do odpowiedzialności nie tyle samych użytkowników, co platformy internetowe, na których zamieszczali swoje treści.