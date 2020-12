Domowy test na koronawirusa. Działa z aplikacją na smartfony

FDA działa coraz sprawniej, by ograniczyć rozprzestrzenianie się epidemii koronawirusa w USA. Nie raz słyszeliśmy o przyspieszonym wydawaniu zezwoleń na użycie w nagłych przypadkach leków czy sprzętów medycznych. Teraz zatwierdzono pierwszy dostępny bez recepty domowy test na koronawirusa SARS-CoV-2 .

Zestaw wykrywa obecność białka wirusa i przesyła wyniki do smartfona użytkownika za pośrednictwem połączenia Bluetooth. Chociaż jest mniej dokładny niż metody diagnostyczne stosowane w dużych ośrodkach testowych, FDA przy wydawaniu zezwolenia podała, że test jest w 90 procent skuteczny.

Wykonując test od firmy Ellume, osoba podejrzewająca u siebie zakażenie SARS-CoV-2, musi pobrać wymaz z nosa. Następnie pobrany materiał biologiczny przechodzi przez czujniki urządzenia, a przeciwciała przeciwko białku wirusa są oznaczane fluorescencyjnymi kropkami. Następnie urządzenie Ellume przekształca kolory na sygnał, który jest za pośrednictwem Bluetootha przesyłany do smartfona.

Całość trwa nie więcej niż 15 minut, a jeśli aplikacja wykryje podejrzenie zakażenia koronawirusem, poinformuje o tym użytkownika i zaproponuje przesłanie wyników do lokalnych organów służby zdrowia. ArsTechnica zwraca uwagę na to, że zgodnie z dokumentacją FDA, przesłanie wyników służbom medycznym jest obowiązkowe, ale czekają na wyjaśnienie od producenta.

FDA zauważa, że ​​pewien stopień błędnych wyników testów występuje we wszystkich formach testów opartych na przeciwciałach, a użytkownicy powinni traktować wyniki z ostrożnością. Jednak osoby z pozytywnym wynikiem powinny oczywiście skontaktować się lekarzem, ale nawet przy negatywnym wyniku, jeśli odczują niepokojące objawy COVID-19, to powinni zgłosić to służbom medycznym.