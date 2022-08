Doktorantka trafiła za kraty na 34 lata. To kara za korzystanie z Twittera

Saudyjka została skazana na 34 lata więzienia za retweetowanie aktywistów poprzez swoje konto na Twitterze i udostępnianie postów, które przemawiały za prawem kobiet do prowadzenia pojazdów – donosi The Washington Post. Salma al-Shehab była doktorantką na Uniwersytecie w Leeds w Wielkiej Brytanii i została zatrzymana w styczniu 2021 roku po powrocie na wakacje do Arabii Saudyjskiej.

Incydent został nazwany przez The Washington Post "kolejnym spojrzeniem na brutalne podłoże saudyjskiej dyktatury pod rządami jej księcia koronnego i de facto głowy państwa, Mohammeda bin Salmana". The Guardian, który również relacjonował sprawę, zauważa, że saudyjski następca tronu pośrednio kontroluje duży udział w Twitterze poprzez państwowy fundusz inwestycyjny, Public Investment Fund (PIF).

Prokuratorzy w apelacji w sprawie Shehab argumentowali za surowszą karą w ramach saudyjskich przepisów dotyczących cyberprzestępczości i antyterroryzmu. Doprowadziło to do wydanego 8 sierpnia drastycznego zwiększenia wyroku do 34 lat. Organizacja non-profit Freedom Initiative, która broni praw więźniów przetrzymywanych na Bliskim Wschodzie, podaje, że jest to najdłuższy znany wyrok dla działaczki na rzecz praw kobiet w Arabii Saudyjskiej.