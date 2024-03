"Diabeł" z Niemiec. To będzie postrach przestworzy

Z dostępnej publicznie karty specyfikacji, którą udostępnia producent, warto jednak zwrócić uwagę na kilka "kuszących faktów" – podaje Bulgarian Military. Przede wszystkim interesujący jest zasięg "Devila, który szacuje się na ok. 2 tys. km (efektywny zasięg do 1,3 tys. km). Nie bez znaczenia pozostaje też maksymalna masa startowa, która w przypadku tej maszyny projektowanej przez Niemców wynosi aż 36 t. Maksymalna ładowność sięga zaś aż 8 t.

W kontekście uzbrojenia, "diabeł" ma być wyposażony w wewnętrzną komorę przeznaczoną do przenoszenia rakiet kierowanych powietrze-powietrze o łącznej masie do 1,8 t. Takie parametry są z kolei kompromisem pomiędzy dużą siłą ognia, a jednocześnie nie wpływają negatywnie na charakter stealth samolotu, czyli zdolności do ukrywania się w locie i pozostania niezauważonym przez systemy obserwacyjne i zwiadowcze przeciwnika.