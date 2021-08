USA porzuciły śmigłowce CH-46 w Afganistanie. To zaplanowana akcja

Urzędnik, z którym rozmawiał serwis The War Zone przekazał również, że w Afganistanie nie ma już innych samolotów należących do Skrzydła Lotniczego Departamentu Stanu (State Department Air Wing). To oznacza, że z kraju wycofano należące do jednostki helikoptery HH-60L Black Hawk, które trafiły do Kabulu na początku tego roku.