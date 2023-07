Deklaracje Korei w Kijowie. Ten kraj trzeba rozminować

Jeden z przedstawicieli Korei Południowej zdradził, że duży nacisk zostanie położony na dostarczenie do Ukrainy kolejnych dostaw sprzętu do rozminowywania, ponieważ zapotrzebowanie ogarniętego wojną kraju na tego typu środki jest "rozpaczliwie ogromne". Jest to niewątpliwie prawda, ponieważ ogromne połacie kraju zasłane minami i niewybuchami były już porównywane do sytuacji Wietnamu po wojnie z USA.