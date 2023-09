Czyste i zdrowe. Zadbaj o jakość powietrza w swoim domu

Okres grzewczy to tradycyjnie zwiększona emisja zanieczyszczeń, szczególnie w regionach, gdzie wciąż podstawowym źródłem ciepła są piece na paliwa stałe. Ale swoje robią też zakłady przemysłowe i transport.

Według najnowszego raportu IQAir na temat jakości powietrza na świecie w 2022 r. Polska znalazła się w połowie stawki, na 62. miejscu na liście 131 badanych krajów i terytoriów. Średnia roczna zawartość PM2,5 dla naszego kraju wyniosła 16,3 µg/m³, co jest ponad trzykrotnie więcej niż zalecane normy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO). W skali Europy Polska uplasowała się na 11. miejscu.

Warto tutaj dodać, że normy WHO są stale podwyższane, zatem w ogólnym ujęciu sytuacja się poprawia, jednak wciąż trudno o optymizm. Brudne powietrze powoduje choroby układu oddechowego, w tym np. astmę. Zanieczyszczenia są też przyczyną kataru siennego czy zapalenia spojówek. Oraz oczywiście przeróżnych alergii. Smog powoduje też nowotwory oraz – co pokazują badania Europejskiej Agencji Środowiska – ma bardzo negatywny wpływ na zdrowie noworodków.

Innym problemem jest zbyt suche lub zbyt wilgotne powietrze. W obu przypadkach sprzyja to rozwojowi bakterii i wirusów, a w odniesieniu do dużej wilgoci także grzybów, które są bardzo niebezpieczne dla zdrowia.

Jednym z podstawowych środków ochrony przed skutkami smogu i innych zagrożeń są urządzenia, które pozwalają powietrze oczyścić oraz nawilżyć (lub wysuszyć). To idealny pomysł na zabezpieczenie się właśnie przed sezonem grzewczym, kiedy wokół jest znacznie więcej zanieczyszczeń niż latem, a dodatkowo powietrze bywa przesuszone przez ogrzewanie lub – wskutek złej wentylacji w zamykanych zimą pomieszczeniach – jest zbyt wilgotne.

Oczyszczacze powietrza można podzielić na kilka kategorii, w zależności od technologii, której używają. Mamy więc przede wszystkim urządzenia mechaniczne, które wykorzystują filtry do fizycznego zatrzymywania zanieczyszczeń. Są też takie, które korzystają z jonizacji do przyciągania i neutralizowania ich. Część korzysta z zastosowania technologii UV, wykorzystując światło ultrafioletowe do zabijania mikroorganizmów. Nabyć można także oczyszczacze hybrydowe, które są kompilacją różnych technologii, mającą zapewnić maksymalną skuteczność.