Czy to tylko iluzja? Nowa teoria stawia pytania o wszechświat

W opublikowanym na łamach czasopisma Classical and Quantum Gravity artykule, prof. Lucas Lombriser przedstawia rozważania, które każą spojrzeć na stałą kosmologiczną, ciemną energię i ciemna materię zupełnie inaczej niż do tej pory. – W tej pracy założyliśmy nowe okulary, aby spojrzeć na kosmos i jego nierozwiązane zagadki, dokonując matematycznej transformacji praw fizycznych, które nim rządzą – powiedział naukowiec w rozmowie z Live Science .

Jak naukowcy uzasadniają teorie o ekspansji wszechświata? Opierają się na większym przesunięciu odległych galaktyk ku czerwieni, co sugeruje ich oddalanie się od Ziemi. Niedawno znaleźli dowody na to, że ta ekspansja nie jest stała, lecz przyspiesza i robi to coraz szybciej. Ujmowane jest to przez termin zwany stałą kosmologiczną.