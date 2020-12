Czy to rosyjski laser bojowy dużej mocy? Wypłynęło tajemnicze zdjęcie

Lasery bojowe rozwijane są już od kilku lat m.in. przez Stany Zjednoczone i Rosję. Gdy wejdą do służby nie będą to jednak "blastery" znane z "Gwiezdnych Wojen", a mobilne działa przeznaczone do niszczenia celów powietrznych, takich jak samoloty, śmigłowce, czy najważniejsze: pociski manewrujące.