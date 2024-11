Fregata Admirał Gołowko to jednostka projektu 22350, która weszła do służby w grudniu 2023 r. Rosjanie wyposażali ją w 16 pionowych wyrzutni dla pocisków manewrujących, w tym hipersonicznych Cyrkonów o zasięgu do 1000 km, a także 32 wyrzutnie pocisków przeciwlotniczych. Dodatkowo Admirał Gołowko dysponuje działem A-192M kal. 130 mm, dwoma systemami CIWS Palash i ośmioma wyrzutniami torped.