Czołg przyszłości. AbramsX odmieni przemysł militarny

AbramsX mogliśmy podziwiać już pod koniec ubiegłego roku , kiedy to podczas wystawy AUSA Annual Meeting & Exhibition 2022 pokazano broń, która zdaniem producenta stanowiła modernizację Abramsów, ale w praktyce okazała się być zupełnie nową konstrukcją.

Przypominający nieco najnowszą generację Abramsa oznaczoną M1A2 SEPv4 maszyna nie nadaje się jeszcze do użytku. AbramsX to obecnie prototyp, który służy do demonstrowania kierunku, w którym zmierza amerykański przemysł zbrojeniowy.