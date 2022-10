Czeski "Wampir" szczerzy kły. Ukraińcy chwalą jego krwawe zastosowanie

– Ostatnio moja jednostka zniszczyła system artylerii samobieżnej 2S3 "Akacja". A we wrześniu nasza jednostka artylerii brała udział w zniszczeniu wrogiego plutonu D-20. Wtedy, wspólnie z innymi bateriami artylerii, zniszczyliśmy trzy działa naraz – wspomina dowódca jednostki artylerii w rozmowie z ArmyInform. Dla moich żołnierzy zniszczone pojazdy lub personel wroga to największa nagroda i motywacja – dodaje.

Wojskowi zwracają uwagę, że zasięg strzału z RM-70 Vampire zależy od pocisków i może sięgać 20, 35, a nawet 40 kilometrów. Wyrzutnia rakiet jest zdolna do oddawania pojedynczych strzałów i salw. "Wampir" przewozi drugi zestaw rakiet, co ułatwia żołnierzom szybkie przeładowanie i kontynuowanie pracy. Namierzenie i eliminacja celu zajmuje wojskowym 5-7 minut. Żołnierze dodają, że są gotowi do codziennego ostrzału, aby jak najszybciej wyzwolić obwód doniecki.