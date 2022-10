Czesi pomogą Ukrainie. Przekażą kolejny sprzęt wojskowy

Podczas konferencji prasowej, która odbyła się w środę, 5 października Minister obrony Czech, Jana Černochová przekazała, że od początku roku Czesi przekazali Ukrainie sprzęt wojskowy o łącznej wartości około 1,9 mld dolarów. To nie koniec pomocy, bo Czechy zdecydowały o wysłaniu kolejnej transzy militarnego wsparcia. Černochová nie podała konkretnie, co tym razem otrzymają Ukraińcy.

Według serwisu Defence Express będzie to broń krótka i długa, ciężki sprzęt wojskowy oraz amunicja. Czesi do tej pory przekazali Ukrainie m.in. armatohaubice vz. 1977 Dana, czołgi T-72M1 oraz bojowe wozy BMP-1, a ze środków zebranych podczas obywatelskiej zbiórki ufundowano czołg T-72 SCARAB. Na zdjęciach ukraińskich żołnierzy można zobaczyć również karabinki vz.58, najnowsze karabinki Bren 2 oraz karabinki maszynowe vz.59. Niewykluczone, że i tym razem zostaną one wysłane walczącym żołnierzom.