Czas kwarantanny. Oto jak w izolacji wytrzymują astronauci

Ważny jest harmonogram

Kelly uważa, że ważne jest, aby podczas izolacji posiadać określony harmonogram. Jego dzień był dokładnie zaplanowany – od momentu, kiedy się obudził, aż do czasu, gdy kład się spać. Czasami wiązało się to z trwającym osiem godzin kosmicznym spacerem, a czasami z pięciominutowym sprawdzeniem roślin. Jego zdaniem utrzymanie planu pomaga dostosować się do innego środowiska pracy i nowych warunków życia.