Czarnogóra wesprze Ukrainę. Jaki może jej wysłać sprzęt?

Wstępując do NATO , Czarnogóra nie dysponowała pokaźnym potencjałem militarnym. Jak przypomina jednak serwis Militarnyj, w październiku 2020 r. kraj ten otrzymał pierwszą partię pojazdów opancerzonych JLTV , wyprodukowanych przez amerykańską firmę Oshkosh Defense. Siły zbrojne Czarnogóry kraju stały się pierwszymi w Europie odbiorcami tych maszyn. Czy Ukraina może liczyć na dostarczenie kilku egzemplarzy JLTV? Przyjrzyjmy się bliżej tym pojazdom.

JLTV (Joint Light Tactical Vehicle) to amerykańskie samochody opancerzone . Pierwsze pięć sztuk zostało dostarczonych dwa lata temu, a całe zamówienie złożone w USA dotyczy 67 egzemplarzy. Są to nowoczesne pojazdy wielozadaniowe, które mają zastąpić HMMWV. Masa bojowa tych konstrukcji wynosi ok. 10 ton. Pojazd posiada oś przednią ze wspomaganiem.