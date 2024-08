Czarna seria Rosjan trwa. Zdjęcia satelitarne odsłaniają prawdę

Bombowiec Su-34 , znany również jako Fullback, jest jednym z najbardziej zaawansowanych samolotów bojowych Rosji. Jest to dwumiejscowa maszyna zbudowana na bazie myśliwca Su-27. Su-34 został zaprojektowany do przeprowadzania ataków na cele naziemne, ale może również bronić się przed wrogimi myśliwcami. Maszyna ta jest wyposażona w nowoczesne systemy nawigacyjne i bojowe, co czyni ją wyjątkowo skuteczną w zadaniach bojowych. Su-34 może osiągnąć prędkość maksymalną do 1,9 Mach. Jest wyposażony w silniki AL-31F, które pozwalają na zasięg operacyjny do 4 tys. km bez konieczności tankowania. Uzbrojenie Su-34 obejmuje różnorodne bomby i rakiety, w tym pociski powietrze-ziemia.

Su-24, znany również jako Fencer, to bombowiec taktyczny produkcji radzieckiej. Samolot ten powstał w 1967 r. i do dziś jest używany przez wiele armii, w tym rosyjską. Su-24 jest wyposażony w zmienne skrzydła i zaawansowane systemy nawigacyjne, co pozwala mu na precyzyjne ataki na cele naziemne, nawet w trudnych warunkach bojowych. Su-24 został wyposażony w dwa silniki AL-21F-3A, pozwalające na osiągnięcie prędkości do 1,6 Mach i zasięgu operacyjnego do 3 tys. km. Uzbrojenie Su-24 to głównie konwencjonalne bomby i pociski kierowane.