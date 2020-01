Cyberpunk 2077 online jako osobna gra! Wskazuje na to nowa, oficjalna wypowiedź

Od dawna wiadomo, że Cyberpunk 2077 nie będzie miał dostępnego trybu multiplayer w momencie wydania. Nawet w dniu nowej premiery, czyli 17 września 2020. Dziś Michał Nowakowski z CD Projektu powiedział, że trybu online raczej nie będzie nawet w 2021 roku. Ale powiedział coś jeszcze.

Powtórzę "wersja multiplayer gry "Cyberpunk 2077" jest kolejną planowaną przez nas grą AAA". To nie przejęzyczenie, co Michał Nowakowski potwierdził w rozmowie ze mną. Tajemnicą pozostaje za to, jak to będzie wyglądało. Choć przykładów, które dała konkurencja, mamy wiele. I CD Projekt na pewno będzie się na którymś wzorował, bo do tej pory ich flagowe "Wiedźminy" nie miały trybów multiplayer.