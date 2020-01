Cyberpunk 2077 nie pojawi się w kwietniu. CD Projekt RED przekłada datę premiery

Cyberpunk 2077 nie zadebiutuje 16 kwietnia 2020 roku. Niestety takie fatalne informacje przekazało studio CD Projekt RED. Producenci uznali, że potrzebują więcej czasu na zakończenie testowania, poprawienie wszystkich błędów i usterek.

Cyberpunk 2077, czyli wyczekiwany przez graczy na całym świecie hit, miał pojawić się 16 kwietnia 2020 roku . Niestety, pomimo że gra jest już praktycznie skończona i grywalna od początku do końca, to studio nadal potrzebuje jeszcze sporo czasu. Będziemy musieli poczekać aż do września.

Cyberpunk 2077 - kiedy premiera na PS5 i nowego Xboxa?

Cyberpunk 2077 ma ukazać się 17 września na PC, Xboxa One oraz PlayStation 4. Ale fani pytają, kiedy premiera na "next geny", czyli konsole nowej generacji - Xboxa Series X oraz PlayStation 5. CD projekt odpowiedział niedawno jednemu fanowi, że premiera na nie jest "możliwa". Na pewno tylko "możliwa"?

- Cóż, odpowiedzi wydają się raczej jasne. Firmy wydają gry teraz, bo i tak większość z nas posiada PS4 i Xboxa One, a w dniu premiery nowych konsol przesiądzie się na nie mały procent graczy - pisał ledwie kilka dni temu Barnaba Siegel z WP Tech. Dodaje, że premiera PS5 i nowego Xboxa prawdopodobnie w 2021 roku, to okazja to ponownej sprzedaży gry oraz docelowe systemy do rozwijania trybu multiplayer.