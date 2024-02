"Cud" na Księżycu. Japończycy świętują

W styczniu tego roku, japoński lądownik SLIM dokonał historycznego wyczynu, precyzyjnie lądując na powierzchni Księżyca. Było to pierwsze takie osiągnięcie w historii eksploracji kosmicznej. Po tym sukcesie, pojazd utracił jednak kontakt z Ziemią. W poniedziałek, agencja kosmiczna JAXA poinformowała, że komunikacja została wznowiona. Zespół pracujący nad misją określił to wydarzenie mianem "cudu", ponieważ lądownik nie był zaprojektowany do przetrwania nocy księżycowej, kiedy temperatury spadają do minus 170 stopni Celsjusza.