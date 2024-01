"Księżycowy snajper". Japoński lądownik Slim wylądował z dużą precyzją

To osiągnięcie jest znaczące, biorąc pod uwagę, że głównym celem misji było lądowanie modułu w promieniu do 100 metrów od wyznaczonego miejsca . Informację o tym sukcesie przekazał kierownik projektu SLIM, Shinichiro Sakai, podczas konferencji prasowej. Dodał, że zazwyczaj strefa lądowania w misjach księżycowych rozciąga się na obszarze o szerokości 10 kilometrów, co podkreśla precyzyjność osiągniętą przez SLIM.

W wyniku tego nieplanowanego ustawienia, ogniwa słoneczne, które miały być głównym źródłem zasilania urządzenia, zostały skierowane na zachód, a nie jak planowano do góry, w stronę Słońca. Mimo to, agencja JAXA jest optymistyczna co do możliwości przywrócenia zasilania łazika. Uważa, że panele słoneczne SLIM mogą zacząć działać ponownie, gdy światło słoneczne zacznie padać od zachodu w miejscu lądowania, co ma nastąpić około 1 lutego.