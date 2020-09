COVID-19 stanie się sezonowym wirusem. Naukowcy zaznaczają - musi być spełniony jeden warunek

Z badań opublikowanych na łamach "Frontiers in Public Health" wynika, że COVID-19 stanie sezonową chorobą, gdy osiągnięta zostanie odporność populacyjna, czyli część zbiorowości stanie się odporna na zachorowanie, co pozwoli chronić osoby wciąż narażone na infekcję. Do tego czasu będzie pojawiał się podczas wszystkich pór roku.