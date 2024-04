Coś wpadło mu do domu przez dach. NASA potwierdza pochodzenie

"Oczekiwano, że sprzęt spłonie w całości podczas wejścia w atmosferę Ziemi 8 marca 2024 r. Jednakże kawałek sprzętu przetrwał ponowne wejście i uderzył w dom w Naples na Florydzie. NASA zebrała przedmiot we współpracy z właścicielem domu i przeanalizowała go w należącym do agencji Centrum Kosmicznym im. Kennedy'ego na Florydzie" – czytamy w komunikacie NASA Z 15 kwietnia 2024 r.

NASA dokonała badań i potwierdziła, że przedmiot, który zniszczył dom Alejandro Otero to słupek sprzętu pomocniczego, który służy do mocowania akumulatorów na palecie ładunkowej. Obiekt wykonany jest ze stopu typu Inconel, waży ok. 0,72 kg, ma ok. 10 cm wysokości i ok. 4 cm średnicy.