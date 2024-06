Coś się dzieje wewnątrz Ziemi. Naukowcy mają pewność

Wspomniane jądro, które jest obiektem zainteresowań uczonych zajmujących się nauką o Ziemi, to żelazno-niklowa kula otoczona rdzeniem z ciekłego żelaza i niklu. Ma ono wielkość porównywalną z Księżycem i znajduje się w odległości ponad 8 tys. km w głąb Ziemi. W żaden sposób nie można go obejrzeć, wobec czego stanowi on tak dużą niewiadomą dla naukowców. Ci muszą posiłkować się wyłącznie danymi związanymi z falami sejsmicznymi powstałymi podczas trzęsień ziemi, aby stworzyć symulację ruchów jądra wewnętrznego.