Co tam Pendolino. Chiński pociąg rozpędza się do 350 km/h bez maszynisty

Kiedy polskie pociągi mają problem, by rozpędzić się do ponad 200 km/h, Chińczycy na tory wprowadzają takie, które bez maszynisty osiągają znacznie większe prędkości.



Pociąg powstały z myślą o Zimowych Igrzyskach Olimpijskich, które w Chinach odbędą się w 2022 roku, kursuje między Pekinem a Zhangjiakou. Według Chińczyków to pierwszy autonomiczny pociąg osiągający tak duże prędkości - do 350 km/h.

Jeżeli chodzi o kolej, Chińczycy przyzwyczajają nas do olbrzymich prędkości. Latem zaprezentowanoprototyp nowej kolei magnetycznej, która będzie mogła rozpędzać się do ponad 600 km/h. Dzięki temu podróż pociągiem z Pekinu do Szanghaju zajmie ok. 3.5 godzin. Masowa produkcja ma ruszyć w 2021 roku.