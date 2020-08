Co robi AWACS nad Warszawą? Samolot z potężnym radarem krąży nad miastem

AWACS, czyli Airborne Early Warning And Control, to samolot wczesnego ostrzegania i radiolokacyjnego nadzoru. Należąca do NATO maszyna krąży dziś nad Warszawą, a od piątku 21 sierpnia stacjonuje tymczasowo w Krakowie. Wizytę samolotu zawdzięczamy sobie ćwiczeniom "Aviation Detachment Rotation 20-4".